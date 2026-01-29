Primo piano

SARONNO – Oltre un’ora di attesa sui binari e ritardi che hanno superato i 40 minuti. È stata una mattinata difficile per pendolari e viaggiatori della direttrice ferroviaria che passa da Saronno, rallentata da un guasto alla linea nella stazione di Milano Bovisa.

Il problema si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, causando pesanti ripercussioni sulla circolazione. Ferrovienord ha comunicato l’attivazione immediata dei tecnici per un intervento di ripristino, ma nel frattempo i disagi si sono accumulati.

Secondo quanto segnalato, sono stati registrati ritardi fino a 50 minuti, oltre a variazioni di percorso e cancellazioni. A essere maggiormente colpite sono state le linee Saronno-Milano Cadorna (S3), Como-Saronno-Milano e diverse linee passanti, tra cui S1, S2, S12 e S13. Coinvolti anche alcuni convogli del Malpensa Express, con almeno un paio di corse cancellate.

Le conseguenze si sono fatte sentire anche a Saronno, dove diversi pendolari hanno segnalato lunghe attese e treni bloccati in stazione o lungo la linea. Una viaggiatrice diretta verso Milano Bovisa ha riferito di essere rimasta ferma per oltre un’ora, con il treno ripartito solo dopo un’ora e dieci minuti di ritardo.

Ferrovienord invita i viaggiatori a verificare in tempo reale l’andamento dei convogli tramite l’app ufficiale e il sito, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”, per aggiornamenti su ritardi, cancellazioni e modifiche al servizio.

