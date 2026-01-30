Città

SARONNO – Si terranno oggi pomeriggio, venerdì 30 gennaio, i funerali di Mario Bellucco, figura storica dell’Anpi cittadina, scomparso all’età di 80 anni. L’ultimo saluto è previsto alle 14.30 nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia.

Bellucco aveva 80 anni ed era tra i componenti del direttivo cittadino dell’Anpi. Appassionato di musica, jazzista e chitarrista, era anche impegnato nella politica locale. Un volto molto conosciuto in città per le tante attività portate avanti nel tempo.

A ricordarlo è Claudio Castiglioni, presidente dell’Anpi Saronno, che ne sottolinea l’impegno e la disponibilità: “Era sempre disponibile a dare una mano nella nostra associazione ed era anche sempre attento alla politica saronnese”. Parole che restituiscono il profilo di una presenza costante e discreta, capace di mettersi al servizio degli altri.

Bellucco collaborava anche come volontario con le attività periodicamente allestite da Auser, con l’Alzheimer cafè. “Siamo vicini ai suoi famigliari” aggiunge Castiglioni, esprimendo il cordoglio dell’associazione.

