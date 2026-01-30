Saronnese

CISLAGO – In occasione della Giornata della Memoria, a Cislago l’altro giorno è stato promosso un momento di riflessione dedicato a una delle pagine più dolorose della storia contemporanea, coinvolgendo direttamente gli studenti più giovani.

L’iniziativa è nata dalla proposta degli assessori del Consiglio comunale dei ragazzi, che hanno accompagnato gli alunni delle classi quarte e quinte in un percorso di memoria e consapevolezza. L’incontro si è svolto al Parco Castelbarco, dove i bambini hanno ricordato il dramma della Shoah e riflettuto sui valori di pace, amicizia e rispetto. Durante la mattinata, i ragazzi hanno appeso all’Albero della Memoria i propri pensieri, trasformandolo in un simbolo concreto di ricordo condiviso. Non foglie o frutti, ma parole, messaggi e riflessioni, a testimonianza di un impegno collettivo che guarda al presente e al futuro.

Un gesto semplice ma profondo, che ha voluto sottolineare l’importanza della memoria come strumento per comprendere ciò che è stato e per evitare che l’odio e l’indifferenza possano ancora generare sofferenza. Un messaggio chiaro: anche i più piccoli, attraverso la conoscenza e il rispetto, possono contribuire a costruire una società più consapevole e solidale.

30012026