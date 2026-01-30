SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 29 gennaio, spiccano gli episodi di cronaca a Saronno, tra furti acrobatici in pieno giorno e un camion rimasto incastrato in via Brodolini. Giornata difficile anche per i pendolari, alle prese con forti disagi ferroviari. Grande attenzione, infine, per gli eventi tra spettacolo e dibattito, con la suggestiva Giöbia e l’annuncio dell’Olympic Fringe Festival.

Colpo in pieno giorno in via dell’Aquilone, dove una banda di ladri acrobati ha saccheggiato quattro appartamenti. Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire agli autori del blitz.

Disagi alla viabilità in via Brodolini a causa di una bisarca che si è infossata nel tratto più stretto. Necessario l’intervento della polizia locale per regolare il traffico e coordinare la rimozione del mezzo.

Mattinata di passione per i pendolari della linea Saronno-Milano: un guasto a Milano Bovisa ha causato ritardi superiori a un’ora e numerose cancellazioni.

Grande successo per la Giöbia in piazza Libertà, dove il pubblico ha applaudito lo spettacolo infuocato dei Lux Arcana, noti anche per la partecipazione a Italia’s Got Talent.

Saronno si prepara ad accogliere l’Olympic Fringe Festival il 31 gennaio e il 1° febbraio, con spettacoli di fuoco, musica e performance diffuse per le vie e piazze cittadine.

Clima acceso in commissione sicurezza e commercio dopo un sopralluogo convocato all’ultimo minuto nel centro cittadino, che ha acceso la polemica tra maggioranza e opposizione.