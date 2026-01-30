Groane

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Progetto Solaro, relativo alla mancata risposta del comune alla richiesta di indicazioni circa la possibile riapertura del centro anziani del Brollo.

Progetto Solaro, associazione no profit nata dai cittadini per i cittadini, si trova oggi in una situazione tanto triste quanto discutibile, che merita attenzione e chiarimenti. Il 16 ottobre 2025, dopo mesi di lavoro e confronto, l’associazione ha scritto formalmente al Comune di Solaro per chiedere indicazioni sulla possibile riapertura del centro anziani del Brollo, nonché eventuali criticità o problematiche da affrontare. Una richiesta concreta, supportata da finanziatori e volontari, con l’unico obiettivo di restituire alla comunità uno spazio di aggregazione importante.

La legge è chiara: l’ente pubblico deve fornire un riscontro entro 30 giorni. Ad oggi, a distanza di 106 giorni, non è arrivata alcuna risposta. Un silenzio che pesa, soprattutto perché dietro questa iniziativa c’era la volontà di organizzare attività sociali e persino un evento durante le festività natalizie, poi impossibile da realizzare proprio per la mancata interlocuzione istituzionale. Questo atteggiamento viene percepito come una ostruzione di fatto, tanto più grave perché priva di spiegazioni: nessun diniego, nessuna richiesta di integrazione, nessuna motivazione ufficiale. Solo silenzio.

Progetto Solaro continua a operare con spirito civico e trasparenza, lavorando costantemente per il bene del paese. Tuttavia, quando chi si impegna per la comunità incontra un muro istituzionale o politico, le possibilità di azione si riducono drasticamente. È giusto che i cittadini sappiano che i termini di legge non sono stati rispettati e che questo comportamento appare scorretto e distante dalla cittadinanza, soprattutto quando riguarda iniziative sociali e senza scopo di lucro. Il silenzio, a volte, è già una risposta. E questa risposta non va ignorata.

