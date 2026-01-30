Città

SARONNO – Saronno Servizi Spa comunica che, a partire dal 2 febbraio, i parcheggi in struttura situati in via I Maggio, via Saragat, via Pola e via Balaguer saranno oggetto di un importante aggiornamento tecnologico dei sistemi di gestione della sosta. L’intervento consentirà l’introduzione di una nuova tecnologia, pensata per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei parcheggi, rendendo più semplici e veloci le operazioni di utilizzo da parte degli utenti. I nuovi sistemi permetteranno una gestione più efficiente della sosta e offriranno modalità di accesso e pagamento più moderne e funzionali.

I principali benefici dell’aggiornamento includono:

maggiore fluidità nelle operazioni di ingresso e uscita;

sistemi di pagamento più moderni e flessibili;

migliore gestione dei flussi di sosta;

incremento della fruibilità complessiva delle strutture;

riduzione dei tempi di attesa e delle criticità operative.

Durante le fasi di aggiornamento potranno verificarsi limitazioni temporanee o brevi disservizi, che saranno preventivamente comunicati. L’Amministrazione e il gestore del servizio si impegnano a ridurre al minimo eventuali disagi, garantendo la continuità del servizio. L’intervento rientra in un più ampio percorso di innovazione ammodernamento dei servizi di mobilità urbana, volto a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e ai visitatori della città.

“Questo intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione dei servizi urbani – sottolinea l’amministrazione – con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti e rendere i parcheggi cittadini sempre più efficienti e accessibili”.

(foto archivio)

