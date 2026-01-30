Città

SARONNO – Riparte con entusiasmo la missione green della città: l’associazione di promozione sociale Semplice Terra ha ufficialmente dato il via alla campagna tesseramento 2026, invitando la cittadinanza a unirsi a un progetto che vede nell’agricoltura agro-ecologica la chiave per uno sviluppo sostenibile del territorio.

Sotto lo slogan “Custodi della terra per un futuro sostenibile“, l’associazione si pone l’obiettivo di tutelare e diffondere modelli di sovranità alimentare, creando un legame diretto tra la comunità urbana e i cicli della natura.

Al centro dell’operato di Semplice Terra vi è la promozione di orti urbani e sociali. Non si tratta solo di coltivare la terra, ma di favorire la partecipazione sociale attiva attraverso percorsi educativi che spaziano dal risparmio idrico ed energetico fino alla tutela della biodiversità. L’associazione mira a formare consumatori e produttori più consapevoli, puntando sulla qualità dell’alimentazione e sul contrasto agli sprechi, con uno sguardo attento anche al sostegno etico dei mercati globalizzati.

Collaborando strettamente con le amministrazioni locali e i soggetti di economia solidale, l’Aps si propone come un ponte ideale tra città e campagna, trasformando il contesto periurbano in un laboratorio di sostenibilità e salute.

Per chiunque desideri rinnovare la propria adesione, iscriversi per la prima volta o semplicemente conoscere da vicino la realtà dell’agricoltura condivisa, i volontari sono a disposizione ogni sabato mattina dalle 9.30 alle 12. Il punto di incontro è fissato allo spazio Proloco di via San Giuseppe 43, a Saronno. Per facilitare il dialogo con i cittadini, l’associazione ha messo a disposizione diversi canali di comunicazione: il sito www.sempliceterra.it, l’indirizzo email [email protected] oppure il numero +39 378 061-6007

(foto d’archivio)

