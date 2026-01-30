Città

SARONNO – La Giunta comunale di Saronno che ha sede a Casa Morandi in viale Santuario, ha approvato una delibera che introduce importanti novità per la biblioteca civica, con l’obiettivo di ampliare l’accessibilità del servizio e rispondere alle esigenze di studio, lettura e socialità della cittadinanza.

A partire dal mese di febbraio la biblioteca adotterà un nuovo orario di apertura continuato, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17.45, senza interruzioni nella fascia della pausa pranzo. Una novità rilevante riguarda anche l’apertura del sabato pomeriggio, che consentirà una maggiore fruizione degli spazi e dei servizi da parte di studenti, famiglie e utenti che durante la settimana hanno minore disponibilità di tempo. Accanto all’estensione dell’orario, l’Amministrazione comunale ha deciso di ampliare e diversificare l’offerta dei servizi bibliotecari, introducendo una sezione dedicata ai giochi da tavolo e ai videogiochi. La Biblioteca ha già acquistato 122 giochi da tavolo e 35 videogiochi, che potranno essere presi in prestito; i giochi da tavolo potranno inoltre essere utilizzati in sede, con particolare attenzione ai minori e sotto la sorveglianza del personale.

È stata inoltre allestita una sala gaming nel soppalco della biblioteca, accanto all’emeroteca, che sarà operativa a partire dal mese di marzo 2026, ampliando così le opportunità di aggregazione e di utilizzo degli spazi culturali cittadini.

Per garantire l’attuazione delle nuove aperture e dei nuovi servizi, la gestione dell’orario del sabato pomeriggio e dello spazio gaming avverrà in cogestione con l’Azienda speciale consortile Csbno – Culture socialità biblioteche network operativo, già attiva sul territorio. L’intervento rientra nella programmazione culturale dell’Amministrazione e mira a rafforzare il ruolo della biblioteca come luogo di studio, incontro e crescita culturale, capace di rispondere alle nuove esigenze della comunità.

Maria Cornelia Proserpio, assessore conunale alla Cultura, commenta così la delibera di Giunta: “Dall’inizio del mio mandato ho raccolto diverse richieste di estendere l’orario della biblioteca anche in pausa pranzo. Un cambiamento che allinea la nostra offerta culturale alle esigenze dei giovani e delle famiglie. L’idea del prestito dei videogiochi invece nasce dalla visita alla biblioteca della nostra città gemellata Challans. Nel 2026 dobbiamo stare a passo con i tempi”.

