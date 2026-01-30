Città

SARONNO – Saronno si prepara a vivere un momento simbolico in vista del passaggio della fiamma olimpica con un evento itinerante che coinvolgerà le realtà sportive della città. L’iniziativa, pensata come una mini staffetta, porterà nelle vie del centro associazioni e società sportive saronnesi, chiamate a interpretare il ruolo di ideali tedofori.

La manifestazione vedrà la partecipazione anche di una rappresentanza dei bersaglieri e del corpo musicale cittadino, che accompagneranno il percorso contribuendo a creare un clima di condivisione e festa. Nel pomeriggio dei giorni scorsi l’assessore allo Sport Marco Lattuada ha incontrato i rappresentanti delle associazioni sportive insieme ai funzionari del Comune di Saronno, per definire gli ultimi dettagli organizzativi della giornata.

L’appuntamento è per domenica 1 febbraio, dalle 10, lungo le vie del centro cittadino, dove la staffetta offrirà a cittadini e visitatori un momento di partecipazione e avvicinamento ai valori olimpici.

