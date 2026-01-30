Città

SARONNO – L’attesa è finita. Dopo quasi tre mesi è arrivato il nuovo segretario comunale. È Antonio Passaro, classe 1980, che assumerà ufficialmente l’incarico da lunedì 2 febbraio. La nomina è stata formalizzata con il decreto sindacale, firmato lunedì 26 gennaio dalla sindaca Ilaria Pagani, che individua Passaro come segretario generale titolare del Comune di Saronno.

La sede di segreteria risultava vacante dal 3 novembre, dopo la scelta dell’ex segretario di lasciare Saronno per assumere un nuovo incarico al Comune di Desio. In questa fase di transizione, l’Amministrazione aveva affidato la reggenza proprio all’ex segretario Ivan Roncen, autorizzata fino al 31 gennaio, per garantire la continuità amministrativa.

Nel suo percorso professionale Armando Passaro ha maturato esperienze in diversi enti locali. Prima dell’arrivo a Saronno ha ricoperto incarichi in Piemonte e Lombardia, lavorando al Comune di Vigevano e in precedenza al Comune di Gattinara, in provincia di Vercelli. Nel suo curriculum figura anche un’esperienza al Comune di Cameri, in provincia di Novara. Un percorso che gli ha permesso di operare in contesti amministrativi differenti, affrontando fasi ordinarie e momenti di transizione, e che ora prosegue a Saronno con l’assunzione dell’incarico di segretario generale.

