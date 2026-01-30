Città

SARONNO – Nuovo presidente e nuovo direttivo per la Asd Polisportiva Repax, l’associazione sportiva nata e cresciuta all’interno della parrocchia Regina Pacis di via Roma, da anni punto di riferimento per lo sport di base e l’aggregazione giovanile in città.

Nei giorni scorsi si è svolto il simbolico rito della campanellina, che ha sancito il passaggio di consegne alla guida della società: Edoardo Cardia assume la presidenza, raccogliendo il testimone da Ale Galli, che ha guidato la Repax nel precedente mandato.

Un momento semplice ma significativo, vissuto nello spirito associativo che da sempre caratterizza la polisportiva, fondata su volontariato, impegno educativo e legame con la comunità parrocchiale. Insieme al nuovo presidente è stato rinnovato anche il direttivo, chiamato ora a proseguire il lavoro svolto negli anni e a portare avanti le attività sportive rivolte a bambini, ragazzi e famiglie.

Dal mondo Repax è arrivato un augurio condiviso di buon lavoro, nel segno della continuità e della collaborazione: l’obiettivo resta quello di offrire opportunità sportive accessibili, valorizzando i valori dello stare insieme, del rispetto e della crescita personale attraverso lo sport.

