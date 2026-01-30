Città

SARONNO – Senso unico alternato per un cantiere. Da mercoledì 5 febbraio a venerdì 20 febbraio viale Prealpi sarà interessato da lavori di manutenzione e bonifica della rete del gas, con modifiche alla viabilità nel tratto compreso tra via C. Marx e via Volta 203.

L’intervento, eseguito per conto di Italgas Reti Spa, prevede uno scavo nel sottosuolo e comporterà l’istituzione di un’area di cantiere con senso unico alternato regolato da impianto semaforico. La scelta si è resa necessaria per garantire la sicurezza durante le operazioni e consentire comunque il transito veicolare e l’accesso alle abitazioni.

La ditta incaricata sta già provvedendo a posizionare la segnaletica necessaria lungo viale Prealpi, mentre la polizia locale garantirà una presenza costante sul posto per monitorare la situazione e limitare il più possibile l’impatto sulla circolazione, soprattutto nei momenti di maggiore traffico.

Il senso unico alternato resterà in vigore fino al termine dei lavori, indicato come data presunta venerdì 20 febbraio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09