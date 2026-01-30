Cronaca

SARONNO – Erano nascoste tra le siepi del parcheggio di via Don Volpi le quattro targhe d’auto – tra cui una francese – al centro degli accertamenti avviati dalla polizia locale. A scoprirle sono stati gli operatori del servizio ecologico del Comune, impegnati nella pulizia dell’area di sosta, che le hanno notate e consegnate direttamente al comando di piazza Repubblica.

Da un primo controllo è emerso che tutte le targhe erano state rubate. Ora gli agenti stanno verificando se i relativi veicoli siano anch’essi oggetto di furto oppure se si tratti di mezzi ancora in circolazione a cui sono state sottratte per altri scopi. Le ipotesi al vaglio spaziano dal riutilizzo in attività illecite fino al tentativo di depistaggio legato ad azioni criminali come furti, rapine o danneggiamenti.

Le indagini puntano anche a chiarire se le targhe siano state abbandonate di recente o se fossero già lì da tempo. Al vaglio delle forze dell’ordine ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che potrebbero offrire elementi utili a ricostruire chi abbia lasciato le targhe nel parcheggio.

