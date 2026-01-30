Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Tu@Saronno sull’evento di ieri sera in piazza Libertà.

Ieri sera, 29 gennaio, è andato in scena a Saronno un evento che in città non si celebrava da anni, ovvero la cosiddetta “Giöbia” (o Giubiana), appuntamento tradizionale e popolare dalle nostre parti che vede vedere bruciare il manichino di una vecchia per lasciarsi alle spalle le difficoltà del rigido inverno. La versione saronnese è stata un po’ più pop, grazie allo spettacolo pirotecnico dei Lux Arcana, che hanno regalato momenti molti intensi e memorabili alle tantissime persone che hanno riempito piazza Libertà, come testimoniano i tantissimi contenuti rilanciati sui social.

Un grandissimo successo di pubblico di cui siamo sicuramente molto contenti e che rappresenta la città che vogliamo, in grado di unirsi grazie anche a questi appuntamenti tradizionali. Eventi da recuperare che aggregano giovani, anziani e famiglie, facendo diventare la cultura un momento d’intrattenimento per tutti in grado di raccontare anche qualcosa della nostra storia e del nostro territorio. È una città più bella e sicura, la nostra Saronno, quando le persone la vivono in questo modo la fanno diventare patrimonio comune.

L’evento di ieri è stato reso possibile anche grazie all’aiuto della Croce Rossa di Saronno, che si è occupata di distribuire gratuitamente vin brulé, frittelle e chiacchiere ai presenti, in modo da poter vivere insieme un bel momento alla portata di tutti. Un evento che quindi è frutto di una sinergia con le realtà locali, come sono stati quelli del Natale e come saranno i prossimi, in cui l’Assessorato e l’Ufficio Cultura, veramente da ringraziare, operano in un contesto collaborativo con i tanti che vogliono dare un contributo agli eventi e alla socialità.

Questa la strada da perseguire, tracciata non con slogan ma con fatti concreti che tutti possono vedere, e che è un viatico per riportare Saronno a essere viva, sicura, animata come tutti vorremmo che fosse.

