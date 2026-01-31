A Saronno nasce lo sportello Pac per supportare gli anziani nelle pratiche online
31 Gennaio 2026
SARONNO – Un nuovo ponte tra la tecnologia e la terza età. A partire da lunedì 2 febbraio, la città di Saronno si arricchirà di un servizio fondamentale per il contrasto al divario digitale: apre ufficialmente lo sportello Pac (Punto accoglienza cittadino).
Situato al Centro per la famiglia in via San Giacomo 6, il servizio nasce con l’obiettivo specifico di offrire supporto pratico agli anziani che incontrano difficoltà nella gestione delle nuove piattaforme informatiche e dei servizi digitali della pubblica amministrazione.
Lo sportello metterà a disposizione operatori preparati per assistere i cittadini in diverse incombenze quotidiane che oggi richiedono necessariamente l’uso di strumenti digitali. Tra le prestazioni disponibili figurano: assistenza completa per l’emissione dell’identità digitale Spid, supporto tecnico per l’espletamento di varie pratiche online, servizio di stampa delle ricette elettroniche e aiuto concreto per la prenotazione di visite ed esami medici.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Anziani in Azione“, promosso dalla Croce Azzurra Odv. Si tratta di un intervento corale che vede la collaborazione di regione Lombardia, dell’Ats Insubria e dei comuni dell’Ambito territoriale sociale del Saronnese, a dimostrazione della volontà comune di non lasciare indietro le fasce più fragili della popolazione in un mondo sempre più interconnesso.
Per garantire un servizio efficiente e senza attese, lo sportello sarà operativo ogni lunedì dalle 10 alle 11, esclusivamente su appuntamento. I cittadini interessati o i loro familiari possono richiedere informazioni o prenotare un incontro attraverso i seguenti canali: 340 2654276 o [email protected]
(foto d’archivio)
