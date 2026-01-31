Sport

SARONNO – La stagione dell’atletica indoor è ripartita e con essa, ovviamente, anche la gare nell’impianto della palestra Felice Dozio di via Biffi, che è una delle due piste coperte dell’intera Lombardia e un asset fondamentale per il territorio saronnese e per la Osa Saronno Libertas. In questo fine settimana del 31 gennaio e 1 febbraio si terranno alla Dozio due appuntamenti molto importanti, patrocinati dal Comune di Saronno, ancora una volta a fianco della Osa Saronno e delle istituzioni Fidal per la promozione dell’atletica.

Oggi, sabato 31 gennaio, nel pomeriggio, ci saranno i Campionati regionali di salto in lungo Allievi, maschili e femminili, che assegneranno il titolo regionale. Domenica 1 febbraio, invece, sarà la volta di una sessione Assoluta, anch’essa di Campionati Regionali, che vedrà la mattina gli atleti e le atlete sfidarsi sui 60h e nel pomeriggio sui 60 piani. Grande attesa per i portacolori della Osa.

(foto: alcune iummagini delle gare indoor al Paladozio)

