CARONNO PERTUSELLA – E’ il big match della ventunesima giornata del campionato di Eccellenza questo Caronnese-Legnano che si gioca come anticipo di sabato al Comunale di Caronno Pertusella. Di fronte due squadre che presidiano fortemente l’area playoff, distanziate di solo un punto (Legnano 35, Caronnese 34) e con tanta voglia di vincere.

La cronaca – Agli ordini di Damiano Carrubba di Brescia la partita inizia davanti ad un folto pubblico e sotto un cielo nuvoloso puntuale alle 15. Apre le danze all’8’ la Caronnese con un preciso cross di Colombo per El Hilali che dribbla il difensore e con un potente rasoterra costringe il numero uno avversario alla difficile respinta. Al 16’ il Legnano entra tra le linee dei padroni di casa con Zoppi che dai limite dell’area piccola calcia rasoterra facendosi respingere dal reattivo portiere rossoblu Colombo. Al 18’ rispondono i rossoblu con un’ottima incursione di Di Quinzio che libera Colombo al tiro: solo il pronto colpo di reni del numero uno legnanese Quintiero salva il gol con palla che viene respinta sopra la traversa. Al 21’ c’è il contropiede dei lilla con Noia che aggancia un lungo tarversone sulla tre quarti e, palla al piede, calcia un rasoterra sul secondo palo che Colombo mette in angolo. Al 25’ i rossoblu lamentano un fallo da rigore in area del Legnano su Colombo sul quale Carubba lascia correre. Al 35’ la Caronnese passa in vantaggio con un grande inserimento di El Hilali che libera al gran tiro “bomba” di Cannizzaro (foto), imprendibile dal limite dell’area che gonfia la rete: 1-0.

Inizia la ripresa che vede il Legnano alla ricerca del pareggio e una Caronnese guardinga capace di intercettare ogni incursione ospite nella propria metacampo. Al 34’ il neo entrato Ghibellini da fuori area calcia sicuro sopra la traversa. Due minuti dopo Corno aggancia di testa un cross dalla fascia sinistra di Ghibellini e manda la palla sopra la traversa. Al 49′, a 30 secondi prima del triplice fischio finale, arriva la doccia fredda per la Caronnese: Trenchey recupera palla in buona posizione, entra in area e, in mischia con un insidioso diagonale trafigge Colombo congelando il risultato sull’1-1 finale.

Caronnese-Legnano 1-1

CARONNESE: Colombo, Vaghi, Vitofrancesco (1′ st Terrini), Ortelli, Galletti, Sorrentino, Malvestio (44′ st Tumino), Cannizzaro (39′ st Cerreto), Colombo, Di Quinzio (30′ st Ghibellini), El Hilali (21′ st Corno). A disposizione Paloschi, Cappi. All. Ferri.

LEGNANO: Quintiero, Graziano, Noia, Shenaj, De Luca, Tinazzi (16′ st Pagani), Todaj (16′ st Corioni), Poropat (37’0 st Locarno), Di Battista (33′ st Corio), Zoppi (25′ st Ballgjin), Trenchey. A disposizione Priori, Castiglioni, Rubino, Bianchi. All. Porro.

Arbitro: Carrubba di Brescia (Sivverini di Monza e Buratti di Busto Arsizio).

Marcatori: 35′ pt Cannizzaro (C), 49′ st Trenchey (L).

31012026