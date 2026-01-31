Calcio Eccellenza, il Fbc Saronno ritrova la vittoria nel derby con l’Ardor Lazzate
SARONNO – Dopo il pareggio con l’Arconatese e la sconfitta in trasferta con la Rhodense della scorsa settimana, il Fbc Saronno torna oggi 31 gennaio a vincere mettendo ko l’Ardor Lazzate, ospite dei saronnesi allo stadio Colombo Gianetti in occasione della ventunesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.
Inizio brillante dei padroni di casa che, dopo un clamoroso palo colpito da Lofoco, sbloccano il risultato dopo poco più di dieci minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara con Lorusso che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, insacca in rete con un gran colpo di testa. L’Ardor, visto lo svantaggio, prova a reagire con Cazzaniga ma è bravissimo, come sempre, l’estremo difensore biancoceleste Todesco che in tuffo devia il tiro a giro in corner. Il primo tempo si conclude con il risultato di 1-0, complice anche un legno colpito da una bellissima punizione di Panatti che nega il pari alla squadra ospite.
Nella ripresa, il Saronno raddoppia il vantaggio con il goal di Serra che insacca il pallone arrivatogli da un preciso e intelligente passaggio di Candido. Pochi secondi prima del triplice fischio, i padroni di casa sfiorano il tris con il subentrato Cocuzza su punizione, anche questa volta, però, il pallone si scaglia sul palo.
Fbc Saronno-Ardor Lazzate 2-0
FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco, Lorusso, Mzoughi (35’ st Viganò); Ientile, Ruschena, Mira, Lazzaro (42’ st De Vincenzi); Serra (32’ st Cabezas), Candido (44’ st Benedetti), Vassallo (28’ st Cocuzza). A disposizione Foresti, Alletto, Raimondo, Manfron. All. Tricarico.
ARDOR LAZZATE (4-3-3): Bovi; Mauri, Soldi, Priola, Schieppati (35’ st Radojcic); Fogal (24’ st Altieri), Di Giuliomaria, Grillo (30’ st Buzzetti); Panatti, Torraca, Cazzaniga. A disposizione Ferrara, Marioli, Pasqual, Galimberti, Lokumu, Citterio. All. Gheller.
