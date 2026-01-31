Calcio

SARONNO – Anticipo della 21′ giornata del campionato di calcio di Eccellenza, oggi allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi va in scena il derby Fbc Saronno-Ardor Lazzate, con fischio d’inizio alle 14.30 e diretta play by play su ilSaronno.

Dopo la buona prova, ma senza punti, di domenica scorsa a Rho, i biancocelesti saronnesi cercano un successo per rilanciarsi verso la zona playoff. Ci saranno delle novità, in questi giorni è arrivato un giocatore esperto come Candido, che ha sempre militato nelle categorie superiorio, ed a disposizione è anche il portiere Foresti. “Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta con la Rhodense, credo ci siano tutte le qualità per farlo” le parole di mister Danilo Tricarico nel pre-partita.

Sull’altro fronte una Ardor Lazzate che è penultima ma in grande rimonta: dopo l’arrivo del nuovo allenatore Gheller ha collezionato due vittorie ed un pari, e domenica scorsa ha fermato la capolista Arconatese.

Classifica

Arconatese 47 punti, Solbiatese 36, Legnano 25, Caronnese 34, Vergiatese 33, Magenta 30, Fbc Saronno 29, Lentatese 28, Rhodense e Besnatese 27, Vis Nova Giussano, Sedriano e Mariano 23, Sestese 20, Arcellasco e Altabrianza 19, Ardor Lazzate 17, Vigevano 15.

(foto Andrea Elli: una fase del match di andata)

