Calcio

SARONNO – Sabato pieno di anticipi calcistici; si giocano quasi tutte le gare della 4′ giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Il Fbc Saronno ospita allo stadio di via Biffi, alle 14.30, l’Ardor Lazzate in un atteso derby: arbitro Saad Taouili di Vicenza ed assistenti Hamzza Houjjaji di Treviglio e Gabriele Terlizzi di Bergamo; mentre alle 15 c’è Caronnese-Legnano con arbitro Damiano Carrubba di Brescia ed assistenti Vincenzo Alberto Sivverini di Monza e Federico Buratti di Busto Arsizio. Le altre partite sono Altabrianza-Solbiatese, Arconatese-Besnatese, Sedriano-Vigevano, Vergiatese-Rhodense.

Domenica Vis Nova-Mariano, Arcellasco-Magenta e Sestese-Lentatese.

Classifica

Arconatese 47 punti, Solbiatese 36, Legnano 25, Caronnese 34, Vergiatese 33, Magenta 30, Fbc Saronno 29, Lentatese 28, Rhodense e Besnatese 27, Vis Nova Giussano, Sedriano e Mariano 23, Sestese 20, Arcellasco e Altabrianza 19, Ardor Lazzate 17, Vigevano 15.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno impegnato in un precedente match)

31012026