Calcio

ZANICA – In trasferta, oggi pomeriggio per la 17′ giornata del campionato di calcio Primavera 2, vittoria del Como sul campo dell’Albinoleffe: dopo ben 7 gol, partita dunque tutt’altro che noiosa, è finita 3-4. Un risultato che consente ai lariani di restare al comando della classifica.

Eppure era iniziata decisamente male per il Como, con le reti locali arrivate al 18′, al 24′ ed al 36′. Incontro finito? Neanche per sogno e forse i bergamaschi hanno commesso l’errore di abbassare troppo presto la guardia, con il Como che ha chiuso il primo tempo sul 3-1 grazie ad una marcatura al 39′. Ripresa totalmente di marca ospite e reti al 14′, al 37′ e 40′.

In classifica il Como è primo a ì3 sull’inseguitrice Lecco. Prossimo appuntamento al centro sportivo di Rovello Porro, sabato 7 febbraio con Como-Udinese alle 14.30.

(foto archivio)

31012026