CERIANO LAGHETTO – La Casa di Comunità di Lentate sul Seveso, situata in via Garibaldi 37 e aperta nell’ottobre del 2023, dopo i recenti lavori di ampliamento si consolida come punto di riferimento per i cittadini di Lentate, Barlassina, Lazzate, Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto, ampliando l’offerta di servizi sanitari e sociosanitari di prossimità.

Le novità, che fanno seguito agli interventi di ristrutturazione finanziati con fondi PNRR, sono state presentate nel corso di un incontro di giovedì 29 gennaio, alla presenza del direttore generale di Asst Brianza Carlo Alberto Tersalvi, del direttore sociosanitario Antonino Zagari, della direttrice di Distretto Roberta Brenna e della coordinatrice della Casa di Comunità Erica Alberio e dei sindaci e amministratori dei comuni di Ceriano, Barlassina, Lentate e Seregno.

La Casa di Comunità di Lentate sul Seveso è operativa h24, 7 giorni su 7, e rientra tra le prime strutture conformi ai criteri previsti dal DM 77 per dotazioni e standard. Asst Brianza prevede di rendere operative, entro la fine di marzo, oltre il 90% delle Case di Comunità programmate sul territorio.

Al piano terra sono presenti:

gli sportelli Accoglienza–CUP per prenotazioni di visite ed esami specialistici, rilascio e rinnovo delle esenzioni e le pratiche di scelta e revoca del medico, disponibili anche per cittadini extracomunitari;

il Punto Unico di Accesso (PUA) per orientamento e presa in carico dei bisogni sociosanitari;

l’ambulatorio infermieristico degli infermieri di famiglia e comunità, attivo anche come punto prelievi;

il consultorio familiare.

È inoltre attivo l’Ambulatorio Medico Diurno, collegato al servizio di Continuità Assistenziale, operativo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle 24. L’accesso avviene tramite il numero unico 116117, attivo h24. L’ambulatorio svolge anche la funzione di Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) per gli assistiti privi di Medico di Medicina Generale; per accedere è necessario prenotare chiamando il numero 039 6657199, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.

Al primo piano sono presenti due ambulatori specialistici che ospitano le attività di diabetologia, fisiatria, epatologia, nonché una psicologa di comunità e cure primarie (attiva da dicembre); da febbraio è previsto l’inserimento di una geriatra.

Sul medesimo piano si trovano una sala polifunzionale per riunioni, incontri di équipe multiprofessionali, attività di comunità e volontariato, oltre agli spazi destinati agli infermieri delle cure domiciliari e alle assistenti sociali della Casa di Comunità.

Tra gli ospiti della presentazione dei nuovi servizi, l’Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Ceriano Laghetto, Francesca Sulis che, dopo aver ringraziato i vertici di Asst e tutti quanti hanno lavorato al meglio per completare e rendere operativo al 100% il nuovo presidio sanitario ha ricordato l’importanza per Ceriano Laghetto di avere lo sportello distaccato sul territorio, per agevolare i propri cittadini, considerando che si tratta del comune più distante tra quelli serviti. Lo sportello staccato della Cdc si trova nel “Polo sociale” di via Cadorna 10 ed è aperto ogni mercoledì mattina. “Punto di forza della Casa di comunità di Lentate sul Seveso è il personale estremamente competente e particolarmente apprezzato dagli utenti, che saranno guidati, anche attraverso lo sportello cerianese, verso le opportunità di assistenza offerte in campo medico-sanitario, sociale e di prevenzione”.

