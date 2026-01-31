Cronaca

GUANZATE – Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi a Guanzate, dove si è sviluppato un incendio accompagnato da uno scoppio in una villa di via Libertà.

L’allarme è scattato intorno alle 14 e sul posto sono stati inviati sei mezzi dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Como, Appiano Gentile e Lomazzo. Le squadre hanno operato per domare le fiamme che avevano avvolto un porticato e la parte esterna di una mansarda dell’abitazione, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente. L’intervento ha consentito di mettere in sicurezza l’area e l’edificio. Non si segnalano feriti, mentre restano da chiarire le cause dello scoppio e del successivo incendio.

Da quantificare l’entità dei danni materiali.

(foto vigili del fuoco: la scena dell’intervento dei pompieri)

