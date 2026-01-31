iltra2

CASTIGLIONE OLONA – È in programma domenica 1 febbraio a Castiglione Olona il primo appuntamento dell’anno con la tradizionale Fiera del Cardinale, il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che dal 1978 anima il centro storico ogni prima domenica del mese.

La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 17 attorno alla centralissima piazza Garibaldi, lungo le vie del centro storico e all’interno delle corti quattrocentesche, offrendo un percorso che unisce esposizione, passeggio e valorizzazione del contesto storico.

Per questo appuntamento inaugurale del 2026 è attesa la presenza di circa ottanta espositori, con un’ampia proposta che spazia dall’artigianato all’antiquariato, dai libri antichi agli oggetti vintage, dal collezionismo ai vinili, fino ai numerosi hobbisti. Non mancherà l’area dedicata all’enogastronomia, con banchi di prodotti tipici sardi, miele, formaggi, salumi, confetture e dolci, pensata per arricchire l’esperienza della fiera anche dal punto di vista dei sapori.

In occasione della Fiera del Cardinale sarà inoltre possibile abbinare la visita al mercatino a un percorso culturale nel borgo. I principali monumenti del centro storico saranno infatti aperti e visitabili: il Museo Branda Castiglioni e il Map Museo arte plastica con orario esteso dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, mentre il Museo della Collegiata sarà accessibile con orario continuato dalle 10 alle 18.

La manifestazione è confermata anche in caso di pioggia, anche se non è garantita la presenza di tutti gli espositori. Un appuntamento che, anche nel primo mese dell’anno, conferma la Fiera del Cardinale come uno degli eventi più consolidati e riconoscibili di Castiglione Olona.

