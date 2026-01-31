SARONNO – Cresce la febbre del derby nella città degli amaretti: per l’incontro odierno del campionato di Eccellenza, in casa allo stadio di via Biffi (inizio alle 14.30) contro l’Ardor Lazzate il Fbc Saronno è pronto a schierare due nuovi giocatori: il portiere Foresti ed il centrocampista Candido, arrivati nel corso della settimana.

Cresciuto nel Sassuolo, ha esordito in Serie B e costruito una carriera solida e continuativa con oltre 250 presenze in Serie C, vestendo le maglie di Sudtirol, Monza, Pro Patria, Bassano, Padova e Rimini. Successivamente protagonista anche in Serie D con Casatese, Casale, Varese, Siena e Union Clodiense, ha disputato inoltre una stagione in Eccellenza con il Siena. Tecnica, intelligenza tattica e conoscenza profonda della categoria: un profilo completo che alza il livello del reparto offensivo.