Febbre del derby, due innesti oggi nel Fbc Saronno contro l’Ardor Lazzate
31 Gennaio 2026
SARONNO – Cresce la febbre del derby nella città degli amaretti: per l’incontro odierno del campionato di Eccellenza, in casa allo stadio di via Biffi (inizio alle 14.30) contro l’Ardor Lazzate il Fbc Saronno è pronto a schierare due nuovi giocatori: il portiere Foresti ed il centrocampista Candido, arrivati nel corso della settimana.
Innesto di qualità per la trequarti biancoceleste. Roberto Candido porta esperienza, visione di gioco e leadership al servizio della squadra.
Cresciuto nel Sassuolo, ha esordito in Serie B e costruito una carriera solida e continuativa con oltre 250 presenze in Serie C, vestendo le maglie di Sudtirol, Monza, Pro Patria, Bassano, Padova e Rimini. Successivamente protagonista anche in Serie D con Casatese, Casale, Varese, Siena e Union Clodiense, ha disputato inoltre una stagione in Eccellenza con il Siena. Tecnica, intelligenza tattica e conoscenza profonda della categoria: un profilo completo che alza il livello del reparto offensivo.
Nuovo portiere in biancoceleste dal profilo giovane e in costante crescita.
Classe 2004, Lorenzo Foresti ha costruito il suo percorso partendo dal settore giovanile dell’Atalanta, per poi proseguire all’Olginatese. Dal 2021 veste la maglia della Vis Nova, dove matura continuità ed esperienza tra i pali, fino al passaggio all’Ac Leon nella stagione 2024-25, confrontandosi con il campionato di Serie D. Un percorso graduale che lo ha portato ad affinare affidabilità, presenza in area e personalità, qualità che rafforzano il reparto portieri biancoceleste.
Classifica
Arconatese 47 punti, Solbiatese 36, Legnano 25, Caronnese 34, Vergiatese 33, Magenta 30, Fbc Saronno 29, Lentatese 28, Rhodense e Besnatese 27, Vis Nova Giussano, Sedriano e Mariano 23, Sestese 20, Arcellasco e Altabrianza 19, Ardor Lazzate 17, Vigevano 15.
