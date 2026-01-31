Saronnese

GERENZANO – Una questione di nomi che diventano sostanza politica. Parte da qui l’intervista a Andrea Fermata di Fratelli d’Italia a Gerenzano, che interviene per fare chiarezza sulla situazione dei gruppi consiliari in consiglio comunale.

Fermata, partiamo dai fatti: qual è oggi la situazione dei gruppi consiliari a Gerenzano?

“A Gerenzano esisteva originariamente un unico gruppo consiliare di centrodestra, nato come aggregazione civica con la partecipazione anche di iscritti di Fratelli d’Italia. Dopo circa un anno dall’ingresso in consiglio comunale, il consigliere eletto in quota Fratelli d’Italia, Mattia Falduto, ha però scelto – legittimamente – di costituire un gruppo consiliare autonomo di Fratelli d’Italia. Da quel momento, quindi, i gruppi consiliari sono diventati due”

A distanza di due anni, il gruppo originario continua a chiamarsi “Centrodestra”. Perché questo crea un problema?

“Perché quel nome oggi non fotografa più la realtà politica. Il gruppo consiliare che mantiene la denominazione “Centrodestra” è composto da una lista civica e dalla Lega Salvini, mentre Fratelli d’Italia è un gruppo distinto, separato, con una propria linea e una propria attività consiliare”

Qual è il rischio, secondo lei, nel mantenere questa denominazione?

“Non è un rischio, è una informazione errata. Quindi si genera una rappresentazione fuorviante, soprattutto per chi legge gli articoli fuori dal contesto strettamente locale. Gli articoli vengono pubblicati a livello provinciale e chi non conosce nel dettaglio gli equilibri di Gerenzano può pensare che l’azione – o la non azione – del cosiddetto “gruppo di centrodestra” includa anche Fratelli d’Italia. Questo non è corretto”

Si riferisce all’attività consiliare concreta?

“Esattamente. Negli ultimi tre anni, il gruppo che mantiene la denominazione di centrodestra ha prodotto poche proposte, pochissime interpellanze e nessuna interrogazione. Fratelli d’Italia, al contrario, ha svolto un lavoro consiliare attivo e documentato, con interrogazioni presentate e un’attività politica coerente. Mettere tutto sotto un’unica etichetta non rende giustizia a questo lavoro”

Quale sarebbe, quindi, la soluzione più corretta?

“La soluzione più semplice e più onesta: chiamare le cose con il loro nome. Se esiste il gruppo formato da lista civica e Lega dovrebbe adottare una denominazione che rifletta la sua reale composizione. È una questione di trasparenza verso i cittadini e di rispetto istituzionale”

Non teme che questa richiesta venga letta come una polemica politica?

“No, perché non lo è. Non stiamo discutendo di alleanze o contrapposizioni, ma di correttezza dell’informazione. La politica locale deve essere leggibile e comprensibile, soprattutto per chi osserva da fuori. La chiarezza rafforza la credibilità delle istituzioni, non la indebolisce”

Un messaggio finale ai lettori della provincia di Varese?

“Gerenzano è una comunità viva, con sensibilità politiche diverse e un pluralismo reale. Raccontarlo in modo corretto significa rispettare i cittadini e valorizzare chi, nel proprio ruolo, lavora seriamente all’interno del Consiglio comunale del Comune di Gerenzano”

