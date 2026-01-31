Città

SARONNO – “Ieri su Instagram è comparso, sulla pagina ufficiale del Comune di Saronno e su quella politica del sindaco, un reel con la prima cittadina in corso Italia. Vedendola con il microfono parlare ho subito pensato a un intervento sulla sicurezza, a una risposta ai commercianti o magari a una ai saronnesi che da mesi le fanno presente il problema del cattivo odore a Saronno sud, per cui il comune di Caronno è non solo più loquace ma, a quanto si sa, anche più attivo. Tante speranze, tante aspettative da chi aveva fatto della partecipazione la sua cifra che sono andate ancora una volta deluse”.

Sono le parole con cui inizia il comunicato stampa di Gianpietro Guaglianone, capogruppo di Fratelli d’Italia.

“Sono rimasto deluso perché nel video il sindaco cita sì le forze dell’ordine (io avrei ringraziato anche le associazioni d’arma che si sono rese disponibili), ma solo per ringraziarle dell’impegno per il passaggio della fiamma olimpica. Sicuramente un bel momento di sport e condivisione, sicuramente un momento di grande interesse ma… non c’è solo quello. Anzi, non ci sono solo gli eventi. Già perché ieri è arrivata anche la nota di Tu@Saronno che si loda da sé per l’evento della Giobia. Anche qua ben riuscito ma… non mi pare di aver letto o sentito, ma forse l’ho perso io, una risposta della civica alle segnalazioni dei commercianti”.

“Lo ridico, anche se non dovrebbe servire, soprattutto a un sindaco con la porta sempre aperta: sarebbe utile una risposta della sindaca ai commercianti e all’intervento con una richiesta di confronto del presidente di Confcommercio Andrea Busnelli. Spero che questo ennesimo appello non cada nel vuoto, anche perché il sindaco è reduce dal sopralluogo “dell’ultimo minuto” (almeno per i consiglieri di opposizione) della commissione commercio e sicurezza. Magari potrebbe condividere con la città che l’ha sollecitata proprio su questi due temi le sue idee e proposte”.

