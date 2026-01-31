I più letti di ieri: targhe rubate, polemiche sull’ex Isotta e lo spettacolo della Gioeubia
31 Gennaio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 30 gennaio, spiccano i ritrovamenti sospetti nel parcheggio di via Volpi, le prese di posizione sul futuro dell’area ex Isotta e l’attesa per l’Olympic Fringe Festival che porterà a Saronno arte di strada e fuoco sacro. Molto seguite anche le immagini dello spettacolo della Gioeubia.
Nel parcheggio di via Don Volpi sono state ritrovate diverse targhe rubate, tra cui una francese, nascoste tra le siepi: si indaga sull’origine e sull’uso nei furti d’auto o di carburante.
Saronno, targhe rubate (una anche francese) nascoste tra le siepi del parcheggio
Rifondazione Comunista lancia un appello al consiglio comunale per fermare il progetto sull’ex Isotta: il timore è che si perda l’occasione di ripensare lo spazio in chiave pubblica.
Ex Isotta, Rifondazione comunista appello al consiglio comunale: “Fermiamoci fino a che siamo ancora in tempo”
Saronno si prepara a ospitare l’Olympic Fringe Festival il 31 gennaio e 1° febbraio: una due giorni di spettacoli urbani, giocoleria e arte di strada ispirati al tema del fuoco sacro olimpico.
Saronno, il 31 gennaio e 1° febbraio la città diventa capitale del fuoco sacro con l’Olympic Fringe Festival
Lo spettacolo della Gioeubia ha illuminato la città tra acrobazie e fuoco: nelle foto di Iannone le suggestioni visive di una tradizione che si rinnova ogni anno.
Scie di fuoco, esplosioni di luce e acrobazie mozzafiato: le foto di Iannone raccontano il Gioebia show a Saronno
Accoglienza calorosa per la croce olimpica da parte dei ragazzi di Amor Sportiva, accompagnati dall’arcivescovo Delpini in un momento di incontro e spiritualità condivisa.
Saronno, i ragazzi di Amor Sportiva hanno accolto la Croce Olimpica con l’arcivescovo Delpini
