Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio che l’altra notte ha interessato un parcheggio nel quartiere Cascina Siolo, a ridosso di via Kennedy, a Garbagnate Milanese.

Il rogo sarebbe partito da un’autovettura Peugeot, per motivi ancora in fase di verifica, e si è rapidamente propagato ai due veicoli parcheggiati accanto: un furgone e un’altra autovettura Cupra. L’auto da cui si sarebbero sprigionate le fiamme è andata completamente distrutta, mentre gli altri due mezzi hanno riportato danni molto ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Garbagnate, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, insieme ai carabinieri di Solaro, incaricati dei rilievi. Le forze dell’ordine stanno ora svolgendo le indagini per ricostruire l’accaduto e stabilire se l’incendio possa avere origine dolosa.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma l’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona.

(foto archivio)

31012026