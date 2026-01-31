Comasco

LOMAZZO – Un’auto è andata fuori strada e superando il cordolo e marciapiede è finita contro un muretto. È quanto avvenuto ieri sera, giovedì, in via Lavezzari, dove alle 23.50 è scattato l’allarme per un incidente stradale con una vettura coinvolta.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Lomazzo per le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area. L’urto ha reso necessario l’intervento dei soccorritori per assistere la persona rimasta ferita.

In supporto alle operazioni sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno preso in carico il ferito, e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità durante l’intervento.

L’intervento si è concluso dopo la completa messa in sicurezza della carreggiata e del veicolo coinvolto. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

