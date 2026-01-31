Comasco

LOMAZZO – Si è svolta l’altro giorno a Lomazzo la celebrazione di San Sebastiano, patrono della polizia locale, con un momento istituzionale dedicato al riconoscimento del lavoro quotidiano degli agenti al servizio della comunità. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di gratitudine e valorizzazione per l’impegno costante di chi opera sul territorio garantendo sicurezza, prossimità e supporto ai cittadini. Nel corso dell’evento la sindaca Paola Molteni ha conferito encomi agli agenti che si sono particolarmente distinti durante il servizio, sottolineandone professionalità, dedizione e senso del dovere.

La cerimonia è stata anche un momento di bilancio dell’attività svolta dalla polizia locale nel corso del 2025, con un riepilogo delle principali azioni portate avanti sul territorio in termini di controllo, prevenzione e servizio alla comunità. Un appuntamento che ha unito il valore simbolico della ricorrenza a quello istituzionale del riconoscimento, rafforzando il legame tra il corpo di polizia locale e la città di Lomazzo.

(foto di gruppo per agenti e amministratori)

31012026