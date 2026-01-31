Altre news

SARONNO – Domenica 1 febbraio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta con nubi sparse alternate a schiarite. Le condizioni rimarranno stabili per tutto l’arco della giornata, con tendenza a un cielo più aperto nella fascia serale. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore, e non risultano allerte meteo attive sul territorio.

Le temperature si manterranno piuttosto rigide: la massima prevista è di 6°C, mentre la minima scenderà fino a 2°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata, con una rotazione da Nord-Nordovest al mattino verso Sud nel corso del pomeriggio.

In Lombardia, la situazione generale è simile, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantisce tempo stabile. Tuttavia, sono attesi banchi di nebbia e nubi basse soprattutto sulle basse pianure, con possibili schiarite più decise in serata. Sulle aree pedemontane e prealpine si alterneranno nubi e spazi soleggiati, mentre sulle Alpi il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

