SARONNO – Sabato 31 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si apre con nubi sparse alternate a schiarite, specialmente nelle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà gradualmente a diminuire, lasciando spazio a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata. Non sono previste precipitazioni per l’intero arco della giornata.

Le temperature si manterranno su valori invernali ma senza eccessi: la massima toccherà gli 8°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 2°C. I venti saranno deboli, con provenienza da Nordest al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Attualmente non risultano allerte meteo attive sulla zona.

In Lombardia, la situazione è simile: le correnti umide stanno progressivamente perdendo intensità, favorendo ampie schiarite entro la serata. Le basse pianure e le pedemontane registrano ancora cieli molto nuvolosi, ma con tendenza a parziali aperture nel pomeriggio. Sulle zone alpine e prealpine si segnalano condizioni più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso.

