Primo piano

SARONNO – Nel pomeriggio di venerdì 30 gennaio l’aria è tornata irrespirabile. Un odore intenso, acre e persistente ha invaso la zona sud della città, spingendosi rapidamente oltre i confini del quartiere fino a raggiungere via Piave e ad allungarsi verso Caronno Pertusella. Una presenza difficile da ignorare, che ha reso complicato anche solo restare all’aperto, con un disagio particolarmente pesante per i bambini e per le famiglie.

Le segnalazioni si sono moltiplicate nel corso delle ore, tutte concordi nel descrivere un cattivo odore forte e continuo, soprattutto nel pomeriggio, capace di costringere molti residenti a rientrare in casa e a tenere chiuse porte e finestre. Un problema che non appare episodico ma che, ancora una volta, riporta al centro una vicenda che da mesi accompagna la vita quotidiana di chi vive tra Saronno sud e il confine con Caronno Pertusella.

Sul fronte degli accertamenti, il comune di Caronno Pertusella ha già attivato un tavolo tecnico con Provincia di Varese, Arpa e Ats Insubria, coinvolgendo anche la ditta individuata come possibile origine delle emissioni. Le verifiche ambientali hanno confermato il rispetto dei limiti di legge, ma il disturbo olfattivo continua a manifestarsi, creando una situazione che resta grave dal punto di vista della qualità della vita.

L’Amministrazione di Caronno Pertusella ha ribadito l’impegno a monitorare costantemente la situazione, garantendo interventi tempestivi e invitando i cittadini a utilizzare esclusivamente i canali ufficiali per le segnalazioni, così da permettere controlli efficaci e puntuali. Un percorso che richiede tempo, ma che resta l’unico strumento per arrivare a una soluzione strutturale.

Intanto, però, il problema resta tutto sulle spalle dei residenti, costretti a fare i conti con un odore che non è solo sgradevole, ma che incide in modo concreto sulla vivibilità degli spazi esterni e sulla quotidianità, soprattutto dei più piccoli. Una situazione che continua a chiedere risposte rapide e risultati tangibili.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09