SARONNO – La carenza di parcheggi attorno al palazzo comunale torna al centro del dibattito cittadino. A sollevare il problema è il Movimento 5 Stelle di Saronno, che in una nota denuncia una situazione definita “grave” e fonte di disagi quotidiani per cittadini e dipendenti comunali.

Nel comunicato si sottolinea come le difficoltà non siano recenti. “Già con la precedente amministrazione il rifacimento del piazzale comunale ha comportato una significativa riduzione dei posti auto disponibili”. A questo si è aggiunto un ulteriore elemento critico: “Oggi la situazione è ulteriormente aggravata dalla chiusura della rampa di accesso per problemi strutturali, che rende inutilizzabili sia i parcheggi sottostanti sia quelli situati sul tetto dello stabile”.

E continuano: “La presenza di divieti di sosta, dallo stallo 07 allo stallo 24, ha di fatto sottratto ulteriori posti”, con conseguenze dirette per chi si reca in Comune per pratiche e servizi essenziali.

Nel testo viene evidenziata anche la situazione dei lavoratori comunali. “Ai dipendenti vengono indicati parcheggi alternativi come il parcheggio dell’ospedale, l’area mercato o il parcheggio retro stazione”. Soluzioni considerate distanti e problematiche, soprattutto “alla luce dei recenti fatti criminosi avvenuti in città”, con particolare riferimento alla sicurezza personale delle lavoratrici.

Il Movimento 5 Stelle riferisce inoltre di proposte rimaste senza risposta: “È stata avanzata la possibilità di stipulare una convenzione con un parcheggio interrato nelle immediate vicinanze del Comune, ma ad oggi non è pervenuto alcun riscontro”.

A rendere la situazione ancora più critica, secondo la nota, è l’assenza di informazioni:“Da mesi l’area risulta delimitata con la dicitura ‘lavori in corso’, senza che vi sia alcuna evidenza dell’avvio dei lavori né una comunicazione ufficiale sui tempi di ripristino”.

Da qui la richiesta finale: “Il Municipio è la casa di tutti i cittadini e non può restare ostaggio di silenzi e mancate informazioni”. Il Movimento 5 Stelle chiede quindi “risposte pubbliche, chiare e tempestive sullo stato dei lavori, sulle tempistiche di ripristino e sulle soluzioni alternative previste nel frattempo”.

