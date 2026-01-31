Groane

CESANO MADERNO -“L’avvio del Tavolo interistituzionale per gestire i cantieri di Pedemontana deciso dalla Prefettura di Monza e Brianza, supporterà i Comuni anche nel garantire il controllo e la sicurezza della circolazione, aiutando, inoltre, a mitigare gli effetti dei cantieri che, inevitabilmente e come ribadiamo già da mesi, si ripercuoteranno sulla viabilità interna dei Comuni”.

Lo ha dichiarato Gianpiero Bocca, Sindaco di Cesano Maderno e Coordinatore dei Comuni interessati dalla tratta B2 di Pedemontana, che nella giornata di ieri ha presenziato all’incontro tenutosi in Prefettura e convocato dal Prefetto Enrico Roccatagliata, d’intesa con l’Assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, propedeutico all’istituzione del Tavolo tecnico.

“In particolare – ha aggiunto Gianpiero Bocca – ringrazio il Prefetto Roccatagliata e tutte le componenti per aver recepito due importanti richieste che ho sottoposto, legate alla gestione dei flussi di traffico sia durante le fasi dei cantieri sia in quelle successive ed il Coordinamento degli Agenti di Polizia Locale dei Comuni interessati.

Ho richiesto gli aggiornamenti dei piani del traffico necessari per poter coordinare al meglio le azioni sul territorio sia in fase di cantierizzazione che ad autostrada a regime. Questa è una proposta, peraltro già avanzata in altri contesti, che ritengo fondamentale per fornire gli aggiornamenti periodici sui flussi di traffico, in maniera da consentire un monitoraggio continuo e ridurre al minimo i disagi negli spostamenti quotidiani.

Il potenziamento del coordinamento delle Polizie Locali, infine, diventa fondamentale perché coinvolge direttamente i Comuni ed aiuta i Sindaci e gli agenti a pianificare una gestione capillare delle possibili criticità. Ringrazio il Prefetto – ha concluso il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca – per aver pienamente interpretato le nostre necessità e la volontà di garantire un flusso informativo costante e trasparente verso la cittadinanza in merito a tempistiche, modifiche alla viabilità e fasi operative dei cantieri”.

