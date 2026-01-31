Pulizia degli stagni al Parco Lura per la Giornata mondiale delle zone umide
31 Gennaio 2026
LOMAZZO – In occasione della Giornata mondiale delle zone umide, che si celebra il 2 febbraio, il Parco Lura sarà scenario di una giornata di volontariato dedicata alla pulizia degli stagni. L’iniziativa si svolgerà a Lomazzo domenica 1 febbraio, con ritrovo alle 9.30 al centro Biodiversità.
La mattinata vedrà impegnati volontari e cittadini in un’attività concreta a tutela dell’ambiente, con l’obiettivo di proteggere gli anfibi, preservare il loro habitat naturale e contribuire alla biodiversità del territorio. Un gesto significativo, che permette di intervenire direttamente sulla qualità degli ecosistemi locali.
La partecipazione è aperta a tutti, ma è richiesta la prenotazione attraverso il sito www.parcolura.it, per consentire una corretta organizzazione delle attività.
L’evento rientra nel progetto Riverlhab, il nuovo programma promosso dal Parco Lura nell’ambito di Interreg Italia–Svizzera 2021–2027. L’operazione è cofinanziata dall’Unione Europea attraverso il fondo europeo di sviluppo regionale, dallo Stato italiano tramite il fondo di rotazione, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni, all’interno del programma di cooperazione Interreg Vi-A Italia-Svizzera.
