Cronaca

MOZZATE / CESANO MADERNO – Paura tra i rider che consegnano cibo a domicilio: accerchiati, minacciati e derubati, in un caso anche colpiti con una bottiglia. Per questi episodi, avvenuti la scorsa primavera, tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri. Nella mattinata di venerdì 30 gennaio i militari della stazione di Meda hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Milano, su richiesta della Procura minorile. I destinatari del provvedimento sono tre ragazzi tra i 16 e i 18 anni, tutti minorenni all’epoca dei fatti: due residenti a Cesano Maderno e uno a Mozzate. I giovani sono stati trasferiti nel carcere minorile di Milano.

Le misure cautelari arrivano al termine di un’indagine che ha permesso di ricostruire una serie di aggressioni avvenute l’11 maggio scorso a Seveso. I tre, insieme ad altri complici non ancora identificati, avrebbero preso di mira almeno quattro rider in servizio, accerchiandoli e minacciandoli, anche con un coltello, per costringerli a consegnare denaro, telefoni cellulari, effetti personali, carte di pagamento e persino il cibo destinato alle consegne. Una delle carte sottratte sarebbe stata utilizzata successivamente. In uno degli episodi un rider è stato colpito con una bottiglia alla testa ed è finito al pronto soccorso, da dove stato dimesso con 15 giorni di prognosi.

A vario titolo, i tre giovani devono rispondere di rapina aggravata, lesioni personali aggravate, porto abusivo di oggetti atti a offendere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Le indagini proseguono per identificare eventuali altri responsabili.

(foto archivio)

31012026