Comasco

ROVELLO PORRO – È il giorno del Gené, pronto a essere sottoposto a processo e poi accompagnato al tradizionale rogo. Per tutta la giornata di oggi il fantoccio è esposto in piazza, dove cittadini e famiglie possono partecipare attivamente alla tradizione inserendo nella cassetta che porta con sé pensieri e messaggi simbolici da bruciare insieme a lui.

In serata il momento più atteso: alle 20.30 è fissato il ritrovo in piazza per il corteo che accompagnerà il Gené verso l’area feste, dove si svolgeranno le fasi conclusive della manifestazione. Prima del rogo andrà in scena anche il processo al Gené, ideato e rappresentato dal gruppo Geniattori – Genitori sul Palco, che anche quest’anno ha deciso di mettersi in gioco per mantenere viva questa tradizione.

L’iniziativa è resa possibile dall’impegno di chi, anno dopo anno, si prende cura del rito del Gené, con il contributo di numerosi volontari. Un ringraziamento particolare va a Valentino, che ha dato volto al fantoccio, alla parrocchia e all’amministrazione comunale per il supporto. Durante la serata, nell’area feste, sarà presente anche la Protezione civile di Rovello Porro, con proposte di cibo e bevande per accompagnare il momento di condivisione. Con la “regia” di Comune ed associazione Ave, una giornata che unisce comunità, tradizione e partecipazione, nel segno di un rito popolare che continua a coinvolgere grandi e piccoli.

31012026