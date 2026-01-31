Città

SARONNO – Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio Saronno sarà la prima tappa dell’Olympic Fringe Festival, il percorso artistico e culturale che festeggia lo spirito olimpico attraversando le principali città della provincia di Varese. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Varese Welcome e dalla Camera di Commercio di Varese insieme ai Comuni della provincia, è ispirata al momento olimpico che ha trasformato il territorio in ‘capitale sportiva del mondo’, richiamando migliaia di turisti sportivi. Un’occasione per portare nelle strade un linguaggio immediato e coinvolgente, fatto di circo contemporaneo, arte di strada e performance ad alto impatto visivo.

Si comincia sabato 31 gennaio alle 10,30 con la parata tematica musicale che da Villa Gianetti attraverserà Corso Italia. Sette artisti, tra cui cinque trampolieri, accompagneranno il pubblico in un corteo dinamico fatto di musica e scenografie, introducendo l’atmosfera rituale dell’evento. La parata si ripeterà nel pomeriggio alle 15,30.

Dalle 12 in poi il festival entra nel vivo con tre performance nelle piazze del centro. Piazza Libertà ospita Valkyrion, una scena corale con installazione, dove sette performer danno vita a un racconto fisico e visivo che mescola acrobatica, teatro e simboli della tradizione olimpica. Piazza AVIS è il palcoscenico di Zanna on fire, un numero spettacolare che unisce forza, resistenza e controllo del fuoco in un duetto carico di tensione. Piazza Indipendenza accoglie invece Etereum, un assolo di grande intensità dove il fuoco diventa estensione del corpo dell’artista. I tre spettacoli si ripetono anche nella fascia oraria serale, dalle 17 alle 18,05.

Il programma si replica integralmente domenica 1° febbraio, raddoppiando le occasioni per vivere l’esperienza. Saronno tornerà poi a essere protagonista il 7 e 8 febbraio con nuovi spettacoli legati alle altre tematiche del festival.

