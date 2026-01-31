SARONNO – Il passaggio della fiamma olimpica accorcerà il mercato cittadino. L’annuncio è arrivato direttamente dalla sindaca Ilaria Pagani con un reel pubblicato su Instagram e Facebook, in cui la prima cittadina ha rilanciato l’appuntamento di mercoledì 4 febbraio, quando Saronno sarà attraversata dalla fiaccola dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

Nel video la sindaca ha spiegato che, proprio per favorire lo svolgimento dell’evento, il mercato del mercoledì chiuderà alle 12 invece che alle 13. Una scelta pensata per garantire sicurezza e permettere il regolare passaggio della fiamma lungo il percorso cittadino.

Il passaggio della fiaccola è previsto nel pomeriggio e interesserà diverse vie del centro e dei quartieri. Il tracciato attraverserà via Volonterio, via San Giuseppe, corso Italia, piazza Libertà, via Roma, via Manzoni e via Marconi, per poi proseguire in via Roma in direzione Solaro. Lungo il percorso è previsto il cambio del tedoforo ogni 200 metri, coinvolgendo numerosi protagonisti.

Accanto alle associazioni sportive e civiche, saranno oltre 1800 gli studenti coinvolti, chiamati a vivere in prima persona un momento che unisce sport, comunità e spirito olimpico.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09