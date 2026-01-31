Città

SARONNO – Mattina intensa per l’avvio dell’Olympic Fringe Festival, il progetto culturale e artistico che trasformerà Saronno in un palcoscenico diffuso tra vie e piazze, ispirandosi allo spirito delle Olimpiadi attraverso performance, spettacoli e spettacoli di strada. Oggi, sabato 31 gennaio, dalle 10,30 alle 11,10 si è tenuta la prima parata tematica musicale con sette artisti, tra cui cinque trampolieri, che ha attraversato il centro storico da Villa Gianetti verso Corso Italia, introducendo il pubblico all’atmosfera dell’evento con musica e coreografie sceniche di forte impatto visivo.

La manifestazione, promossa da Fondazione Varese Welcome e dalla Camera di Commercio di Varese con il contributo dei Comuni della provincia, si propone di portare l’arte di strada e le performance urbane nelle città del territorio, facendo di piazze e strade un teatro a cielo aperto e coinvolgendo residenti, famiglie e visitatori in un’esperienza collettiva.

Alla parata inaugurale ha preso parte la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, che ha sottolineato l’importanza di un evento capace di unire sport, cultura e comunità, e la presenza di rappresentanti delle associazioni economiche locali, tra cui Andrea Busnelli, presidente di Ascom, che ha evidenziato il valore di iniziative diffuse per l’attrattività e la vivacità del centro.

Il festival proseguirà nel corso della giornata con performance in piazza Libertà, piazza Avis e piazza Indipendenza e tornerà domani, domenica 1° febbraio, con nuove parate e momenti di spettacolo distribuiti nel centro cittadino.

