SARONNO – Il Comune di Saronno comunica che il consiglio di amministrazione della fondazione che gestisce il teatro “Giuditta Pasta” di Saronno, recentemente nominato, ha proceduto alla designazione delle proprie cariche interne.

Marco Luchetti è stato nominato presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre Valter Riva è stato designato vicepresidente. Nel corso della prima riunione,

La nomina si inserisce nel percorso avviato con la recente costituzione del nuovo CdA della fondazione del Teatro, composto da Marco Luchetti, Marta Galli, Ambrogio Mantegazza, Valter Riva e Jessica Erika Mariani, individuati dall’Amministrazione comunale per le competenze professionali maturate nei rispettivi ambiti legati alla cultura, alla gestione, alla comunicazione e all’amministrazione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è chiamato ad affiancare la direzione del Teatro di Saronno nel definire gli indirizzi strategici e nel rafforzare il ruolo del teatro come presidio culturale e luogo di produzione, partecipazione e crescita per la comunità cittadina.

Raggiante Marco Luchetti dopo la nomina: “Desidero innanzitutto ringraziare i miei colleghi del Consiglio e l’Amministrazione Comunale per la fiducia accordatami e per l’attenzione costante rivolta al Teatro. Un sentito ringraziamento va al Consiglio Direttivo uscente e al Revisore per il lavoro svolto con competenza, dedizione e passione in questi anni. Al nuovo Consiglio Direttivo va il mio entusiasmo e la mia piena disponibilità a lavorare insieme, in uno spirito di collaborazione e di visione condivisa. Ci attendono nuove sfide e importanti opportunità di crescita, che affronteremo con senso di responsabilità e rinnovate energie. Guardiamo al futuro con l’ambizione di rendere il Teatro sempre più vivo, aperto e centrale per la città”.

