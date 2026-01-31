Sport

SARONNO – Un risultato di grande prestigio per Scherma Saronno e per tutto il movimento sportivo locale: il giovane atleta Matteo Graziano ha conquistato la qualificazione ai Campionati italiani di scherma nella categoria under 17, grazie alle ottime prestazioni ottenute nelle prove nazionali.

Matteo, a soli 15 anni, si è distinto nella gara svoltasi a Legnano dal 16 al 18 gennaio che ha visto la partecipazione di più di 1000 atleti, dimostrando carattere, concentrazione e una notevole crescita sportiva. In pedana ha affrontato e superato avversari provenienti da tutta Italia, riuscendo a emergere in un contesto di altissimo livello e strappando il pass per la fase finale.

Questo importante traguardo è il risultato di un lavoro costante svolto in palestra, dell’impegno dell’atleta e del supporto dello staff tecnico, composto da Marco Di Martino, Andrea Giuliani, Matteo Restani e della società Scherma Saronno. La qualificazione rappresenta non solo un successo sportivo, ma fornisce anche uno slancio nel lavoro quotidiano e alimenta la motivazione in vista delle prossime sfide.

Ora lo sguardo è già rivolto ai Campionati italiani 2026 che si terranno il prossimo giugno a Roma, dove il giovane schermidore avrà l’opportunità di confrontarsi con i migliori atleti italiani e vivere un’esperienza di grande valore sportivo e personale, portando con orgoglio il nome di Saronno sulle pedane nazionale.

(foto dell’evento)

