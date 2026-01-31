iltra2

TRADATE – Gli sport di strada entrano ufficialmente in scena con Street is Culture, la prima realtà interdisciplinare che promuove una pratica sportiva e artistica profondamente radicata nella comunità urbana e nei suoi valori. L’appuntamento è per sabato 1 febbraio, dalle 10, in via Cortellezzi 14.

Protagonista dell’evento sarà il parkour, disciplina urbana che valorizza il movimento consapevole, la creatività e il rapporto con lo spazio cittadino. Attraverso le performance di atleti professionisti, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo contemporaneo e inclusivo, capace di mostrare come il corpo e l’ambiente urbano possano dialogare in modo sostenibile e responsabile.

Al termine delle esibizioni, l’evento si aprirà alla partecipazione diretta del pubblico: grandi e piccoli avranno la possibilità di avvicinarsi al parkour e sperimentarlo in totale sicurezza, seguiti da istruttori qualificati. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa: non serve saper fare, serve saper essere sé stessi. L’iniziativa è aperta a tutte le età e completamente gratuita. Tutte le attività si svolgeranno in un contesto controllato e sicuro, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo, il rispetto degli spazi urbani e il senso di comunità.

