Volley

SASSUOLO – Orgoglio e cuore: si chiude a testa alta il cammino della Ets Rossella Caronno nella Coppa Italia di serie B maschile. Dopo lo 0-3 dell’andata, i ragazzi di coach Claudio Gervasoni sono scesi in campo oggi con un solo obiettivo: lottare su ogni pallone, e così è stato. I caronnesi portiamo a casa una bellissima vittoria per 3-2 contro Sassuolo, dimostrando il valore del nostro gruppo. Nonostante i due set conquistati dagli avversari abbiano blindato la loro qualificazione alla Final Four nell’andata (0-3), Caronno perà esce di scena con il sorriso di chi ha dato tutto.

I punti chiave del match? Per Caronno è stata una vittoria di carattere, battendo una corazzata come Sassuolo. Nel quarto e quinto set, è stato anche lasciato spazio a chi solitamente parte dalla panchina. La risposta? Grinta, qualità e la dimostrazione che questa squadra ha dodici titolari.

“​Complimenti al Sassuolo per il passaggio del turno, ma un applauso immenso va ai nostri ragazzi. Come dice sempre coach Gervasoni: “Non è finita finché non è finita”… e oggi l’abbiamo dimostrato fino all’ultimo punto” rimarcano dallo staff caronnese.

Sassuolo-Rossella Ets Caronno 2-3

(23-25/25-20/25-20/25-27/13-15)

(foto di gruppo del Caronno a Sassuolo)

31012026