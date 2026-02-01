GERENZANO – Un’opera esposta nell’atrio del Municipio come segno concreto di legame con la comunità. È da questo gesto che prende forma il cordoglio espresso dal Comune e dalla sindaca Stefania Castagnoli per la scomparsa di Francesco Fazio, cittadino stimato e artista di grande sensibilità.

Il messaggio di vicinanza è stato diffuso sabato 31 gennaio dall’Amministrazione comunale, che ha ricordato il percorso umano e artistico di Fazio, sottolineando il suo rapporto autentico con Gerenzano. Un legame testimoniato dalla donazione dell’opera “Il Mondo”, oggi visibile nell’atrio del Municipio, pensata non solo come intervento artistico ma come invito alla costruzione di relazioni positive e costruttive, fondamentali per una comunità più unita e consapevole.

Nel messaggio si evidenzia come, attraverso la sua arte, Francesco Fazio abbia saputo portare il nome di Gerenzano oltre i confini locali, facendolo conoscere e apprezzare in contesti prestigiosi e lasciando un segno duraturo nel patrimonio culturale e umano del territorio.

Alla famiglia, agli amici e a quanti gli hanno voluto bene, l’Amministrazione comunale e la sindaca hanno rivolto un pensiero di vicinanza e un abbraccio sincero, a nome dell’intera comunità.

