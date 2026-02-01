Città

GERENZANO – Ha trasformato il ferro in racconto, il lavoro in gesto artistico e la bottega in un luogo aperto alla comunità. È morto Francesco Fazio, artista e fabbro con laboratorio a Saronno, figura molto conosciuta e stimata tra Gerenzano e il Saronnese per il suo percorso umano e creativo, costruito nel tempo con discrezione e passione.

Nato a Catanzaro nel 1959, viveva a Gerenzano e lavorava come fabbro artista. Aveva iniziato a quindici anni a modellare ferro e acciaio, imparando il mestiere tradizionale prima di reinventarsi, passo dopo passo, come autore di opere di design e scultura per spazi aperti. Il materiale simbolo del suo lavoro era l’acciaio Corten, scelto per la sua forza espressiva e per quell’aspetto segnato dal tempo che dialoga con l’ambiente.

Il passaggio decisivo arriva nel 2009, nel momento che lui stesso definiva “il periodo più buio della mia vita”. La crisi economica aveva ridotto drasticamente l’attività artigianale. La partecipazione a un corso per l’innovazione promosso dalla Compagnia delle Opere di Saronno diventa l’occasione per cambiare strada: dai cancelli alle sculture, dall’edilizia al design. Nascono lanterne, sedute, specchi e opere uniche, e prende forma una nuova identità artistica, sostenuta da collaborazioni con architetti, riviste di settore e set fotografici.

Da lì i riconoscimenti. Espone al Salone del Mobile a Rho, alla Settimana della Moda di Milano, al Carrousel del Louvre, alla Biennale di Roma e a Miami con la scultura “Heart and Soul – Cuore e Anima”, su invito di Vittorio Sgarbi. Nel 2024 riceve il premio “Master of art Caravaggio” ad Artexpò Gallery di Bergamo con “La porta del cuore”, opera dedicata all’amicizia e al sostegno nei momenti difficili.

Profondo il legame con il territorio. A Gerenzano dona al Comune la scultura “Il Mondo”, installata in municipio, e realizza opere come “Progresso”, ispirata alla storia industriale e ferroviaria locale. Durante l’emergenza coronavirus mette all’asta “Heart and Soul – Cuore e Anima” per raccogliere fondi a favore della Caritas. Partecipa per anni al presepe vivente, lavorando il metallo incandescente davanti al pubblico, con uno spirito divulgativo e comunitario. Con ilSaronno ha donato al Mils di Saronno ha donato anche un leggio, gesto concreto di attenzione alla cultura e alla memoria condivisa.

Ogni oggetto era per lui un’opera unica. Essere scultore significava collegare testa, mani e cuore nel produrre un lavoro capace di trasmettere emozioni a chi lo osserva. Un’idea di arte che affonda le radici nelle civiltà più antiche e che Fazio riassumeva così: “collegare testa, mani e cuore”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09