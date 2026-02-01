SARONNO – Un leggio in acciaio, oggi più che mai, diventa memoria. La collaborazione tra ilSaronno e lo scomparso artista fabbro resta impressa in modo concreto nell’opera “Progresso”, realizzata nel 2019 e donata al Mils.

Il leggio, collocato nello spazio dedicato a ilSaronno all’interno del museo, è realizzato con basi e binari in acciaio corten e traversine in acciaio inossidabile. Su queste ultime sono incisi i nomi di 12 aziende che hanno segnato la storia industriale della città, da Ferrovie Nord Milano a ilSaronno. Al centro dell’opera, un iPad che consentiva (quando il museo aveva una sede ed era aperto) ai visitatori di sfogliare il sito, scoprendo le notizie del giorno subito dopo la storia industriale saronnese.