Addio Francesco Fazio: con ilSaronno ha creato il leggio “Progresso” al Mils
1 Febbraio 2026
SARONNO – Un leggio in acciaio, oggi più che mai, diventa memoria. La collaborazione tra ilSaronno e lo scomparso artista fabbro resta impressa in modo concreto nell’opera “Progresso”, realizzata nel 2019 e donata al Mils.
Il progetto nacque da un’idea della direttrice di ilSaronno, Sara Giudici, condivisa con il presidente del Mils, Arnaldo Siena, e il direttore Silvio Bonfiglio. L’opera venne inaugurata la sera del 21 novembre, al Mils di via Griffanti, durante la festa per i sette anni della testata.
“Si parte dalla base con Ferrovie Nord Milano, che ha segnato la nascita di Saronno come città industriale e del lavoro, per arrivare, azienda dopo azienda, storia dopo storia, a ilSaronno che continua a raccontare la città e il suo lavoro” spiegava Fazio presentando il significato del leggio, pensato come sintesi tra passato industriale e presente.
Nel ricordare quella collaborazione, la direttrice Sara Giudici sottolinea il valore umano e professionale di Fazio e di quell’esperienza di collaborazione: “È stata una grande emozione seguire e raccontare la vita di Francesco Fazio, dalla sua svolta artistica ai suoi successi internazionali. Ed è stato ancora più intenso condividere una collaborazione per ilSaronno. Seguire tutte le fasi di realizzazione del leggio nel suo laboratorio è stato interessante. A rendere uniche le visite anche la possibilità di vedere in anteprima le sue opere. Una, un bellissimo specchio in corten, ce l’ha regalata per la redazione, dove l’arte, il talento e la storia di Francesco Fazio continueranno a vivere, come fa il suo leggio al Mils e come accade con tutte le sue opere in giro per il mondo”.
Oggi “Progresso” non è solo un’opera che racconta la storia industriale del Saronnese. È anche un segno tangibile del passaggio di Francesco Fazio nella vita culturale della città, un ricordo.
