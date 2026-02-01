CESATE – È stato necessario l’intervento di più squadre di soccorso nel primo pomeriggio di sabato 31 gennaio, a seguito di un violento incidente stradale avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Trebbia e la zona della nuova Coop.

L’allarme è scattato poco dopo le 13.30: due veicoli sono entrati in collisione e uno dei due, in seguito all’urto, si è ribaltato finendo su un fianco. L’impatto ha richiesto l’invio immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Garbagnate Milanese e della Croce Viola di Cesate, con un’ambulanza in codice verde. Sul posto anche la polizia locale di Cesate e, in supporto, una seconda squadra dei vigili del fuoco giunta da Saronno.

Due le persone coinvolte nel sinistro: una 20enne ed un 47enne. Dopo le prime valutazioni sul posto, sono stati trasportati all’ospedale di Garbagnate Milanese. Nessuno dei due risulta in gravi condizioni.

Le cause dell’accaduto sono al vaglio degli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del ribaltamento.

